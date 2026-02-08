Сподели close
Земетресение с магнитуд от 5,0 по скалата на Рихтер е регистрирано на остров Крит днес. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 181 км западно от Ираклион, Гърция, на 57 км югозападно от Кисамос, Гърция, на дълбочина 31 км.

Трусът е регистриран в 0:33 часа местно време (съвпада с българското).