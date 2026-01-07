Мощно земетресение от 6.4 по Рихтер удари Филипините
©
Земетресението е станало на 58,5 км, на 27 км източно от град Сантяго на остров Минданао. Филипинската сеизмологична агенция Phivolcs съобщава, че се очакват щети и вторични трусове. Не е издадено предупреждение за цунами и няма незабавни съобщения за пострадали.
Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) посочва, че трусът е бил на 74 км североизточно от Мати, на 18 км североизточно от Карага, на дълбочина 35 км..
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност постав...
18:52 / 06.01.2026
Тръмп: Операцията във Венецуела показа, че САЩ имат най-силната а...
17:56 / 06.01.2026
ЕС към Тръмп: Решенията по въпросите, засягащи Дания и Гренландия...
16:04 / 06.01.2026
Кметът на Кран Монтана: Не е имало проверки за безопасност в бара...
12:17 / 06.01.2026
"Мадуро е лицето, а Силия е юмрукът": Политическият възход на съп...
10:11 / 06.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.