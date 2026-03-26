Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Силно земетресение с магнитудът е бил 5,5. по Рихтер е регистрирано край бреговете на Никарагуа. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът е бил на 236 км североизточно от Тегусигалпа, Хондурас, на 15 км източно от Манагуа, Никарагуа.

Дълбочината на труса е била на 156 километра.

Няма опасност от цунами.