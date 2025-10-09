Мощно земетресение разтърси Турция

© Map of Earthquakes Today Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер разтърси Турция в четвъртък, предаде Deccan Herald.



Земетресението е било на дълбочина 10 километра (6,21 мили), съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ). Първоначално агенцията за мониторинг определи магнитуд на земетресението на 5,33, но го понижи в рамките на минути, като същевременно запази дълбочината.