Мощно земетресение разтърси една от най-отдалечените държави на планетата

Мощно земетресение с магнитуд 5.2 по скалата на Рихтер удари към 6:13 часа местно време една от най-отдалечените държави в света, а именно Нова Зеландия, съобщава Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Трусът е регистриран в региона на Кермадек на около 1029 км от Тонга, и на 919 км от Хикс Бей. Дълбочината му е била 25 км.



Няма данни към този момент за големи щети или пострадали хора.