Земетресение е регистрирано на 47 км източно от Госаба, Инди, на 29 км североизточно от Сатхира, Бангладеш, на дълбочина 10 км. Трусът е регистриран на 27 февруари в 13:52 часа местно време (9:52 българско време).
Издадено е предупреждение за цунами.
Мощно земетресение с магнитуд 5,3 разтърси Бангладеш
