"Москва не вярва на сълзи": Почина руската актриса Вера Алентова
Алентова е родена през 1942 г. в Архангелска област. През 1961 г. тя заминава за Москва и постъпва в актьорския факултет на школата-студио "В. И. Немирович-Данченко“ към МХАТ СССР "М. Горки“. След завършването му Алентова е приета в трупата на Московския драматичен театър "А. С. Пушкин", а през 1965 г. дебютира в киното, играейки учителка във филма "Дни летные“.
Актрисата става известна благодарение на главната роля в филма "Москва не вярва на сълзи“, който е отличен с "Оскар“, както и на ролите си във филмите "Утре беше война“, "Ширли-Мирли“, "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…...“ и много други.

