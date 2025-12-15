Москва завежда дело за 230 млрд. долара срещу Euroclear заради руските активи
©
На 12 декември Руската централна банка заведе дело в московски съд относно "незаконни, вредни действия от страна на депозитара Euroclear“ и плановете на Европейската комисия да използва замразени руски активи за финансиране на Украйна.
Днес беше обявено, че делото на Руската централна банка срещу Euroclear е за 18,2 трилиона рубли (приблизително 229 милиарда долара), като то е заведено в Московския арбитражен съд.
Припомняме, че Европейският съюз реши да замрази окончателно руски активи в Европа на обща стойност приблизително 210 милиарда евро. По-голямата част от тези активи принадлежат на Руската централна банка и се съхраняват в белгийския депозитар на Euroclear.
Европейският съвет ще се събере на 18 декември, за да финализира подробностите по заема за репарации за Украйна и да разреши оставащите въпроси, включително гаранциите от всички правителства на ЕС към Белгия, така че тя да не бъде оставена да плаща сметката, ако делото на Русия бъде успешно.
Още по темата
/
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернатива на кредита за Украйна за сметка на руските активи
13.12
Reuters: На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите си с активи на "Лукойл"
09.12
Вучич за NIS: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме петрол по алтернативни начини
30.11
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
Още от категорията
/
Земетресение в Румъния
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
CNN: Има задържан във връзка със стрелбата в университет в САЩ
14:36 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:07 / 14.12.2025
Властите публикуваха запис на заподозрян за масовата стрелба в ун...
09:45 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.