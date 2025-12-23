Сподели close
Македония остава ангажирана с процесите на европейска интеграция и към намирането на взаимно приемливо решение с официална София. Това заяви министърът на външните работи на Македония Тимко Муцунски, на съвместна пресконференция с албанския си колега министър Елиса Спиропал, цитиран от МКД.

"Изискваме от Брюксел промяна на заключенията от преговорната рамка за интеграцията на Македония в ЕС", каза той. 

Муцунски не каза как Брюксел е отговорил на това искане, но добави, че страната няма зона на комфорт да търгува по въпроси относно идентичността. Такова мнение беше изразено наскоро и от премиера Християн Мицкоски. 

"Правителството не е готово да приеме конституционни поправки без да получи рамка за предсказуемост от Европейския съюз за двустранни спорове. Тази позиция е ясно изразена в Брюксел и в някои държави членки се засилва разбирането за нашата позиция. Конституционните поправки без сигурност и предвидимост ще ни доведат до нов задънена улица", добави Муцунски.