Мъж е открит прострелян в дома си в Сливен
ОТ ОДМВР-Сливен казаха за ФОКУС, че е уведомена Окръжната прокуратура. Образувано е и досъдебно производство по случая.
Извършват се процесуално-следствени действия.
