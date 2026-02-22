Към 8:30 часа тази сутрин е получен сигнал за прострелян мъж в дома му в град Сливен.ОТ ОДМВР-Сливен казаха за, че е уведомена Окръжната прокуратура. Образувано е и досъдебно производство по случая.Извършват се процесуално-следствени действия.