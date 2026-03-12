Мениджър в британската верига супермаркети Sainsbury's получи 12 000 паунда (около 14 000 евро) обезщетение, след като бе пренебрегнат в публикация в социалните медии, направена от неговия ръководител на Международния ден на мъжете. Мъжът, който е бил в отпуск по болест е заявил пред съда, че се е почувствал "изключен и унижен“, и съдът е постановил решение в негова полза, съобщаваДарън Купър е бил в отпуск по болест поради тревожност, когато регионалният директор на компанията е публикувал пост, в който е похвалил мъжете лидери, които "се явяват на работа всеки ден, слагат си баджа с името си и осигуряват подкрепа, насоки и лидерство“. Публикацията съдържала снимка, на която всички регионални мениджъри на магазини били споменати и маркирани, с изключение на Купър.Мъжът заявил пред съда в Кардиф, че се е почувствал "изключен и унижен“, когато е видял публикацията, и добавил, че е бил третиран несправедливо от шефа си.Съдът се е съгласил, като е постановил, че той е бил "унизен“ и че ситуацията представлява тормоз, свързан с увреждане, и неблагоприятно третиране. Купър ще получи около 12 000 лири обезщетение, включително 7500 лири за емоционален стрес.