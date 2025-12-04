Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яйце на Фаберже – задържаха го и го наблюдават
Необичайният инцидент е станал в петък следобед в магазин в центъра на Окланд, според изявление на инспектор Грей Андерсън, командир на Централния район на Окланд в полицията на Нова Зеландия, разказва CNN.
Служителите на магазина са се свързали с полицията, а служителите на реда "са реагирали минути по-късно, арестувайки мъжа в магазина“, каза Андерсън.
32-годишният мъж е обвинен в кражба и е задържан в ареста преди насроченото съдебно заседание на 8 декември.
В отделно изявление, Андерсън заяви, че мъжът е преминал медицинска оценка по време на ареста си и е постоянно наблюдаван от служител.
"Като се има предвид, че този мъж е в полицейски арест, ние имаме задължението да продължим да го наблюдаваме, предвид обстоятелствата около случилото се“, каза Андерсън.
Откраднатият предмет е медальон Fabergé с яйцето-октопод на Джеймс Бонд на стойност 33 585 новозеландски долара (19 300 щатски долара).
Обява за медальона на уебсайта на Fabergé разкрива, че е изработен от 18-каратово жълто злато и зелен гилоширан емайл, а също така е украсен с 60 бели диаманта и 15 сини сапфира.
"В истински стил на Fabergé, красивият медальон с яйце предлага и изненада – отваря се, за да разкрие вътре миниатюрен октопод от 18-каратово злато, улавящ духа на съименника на филма“, се казва в описанието.
Fabergé е историческа бижутерска къща, основана в Санкт Петербург, Русия, през 1842 г.
Във вторник едно от 50-те императорски яйца, произведени от Фаберже за руските царе Александър III и Николай II, беше продадено за 22,9 милиона паунда (30,2 милиона долара), включително таксите, счупвайки собствения си рекорд като най-скъпата творба на руския бижутер, появявала се някога на търг.
Астрономическата цена на Зимното яйце отразява нарастващата рядкост на яйцата, никое от които не е било виждано на търг от над 23 години.
То е едно от само седемте, останали в частни ръце, като останалите или липсват, или са собственост на институции или музеи.
