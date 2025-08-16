Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Мъж загуби домашния си рис, разхождал го на каишка
Автор: Емануела Вилизарова 21:26Коментари (0)58
©
Румънските власти в Сучава са били алармирани днес, че рис е изгубен по улиците на община Фълточени. Сигналът е подаден от мъж, който твърди, че е купил животното от Полша и го е разхождал на каишка, отглеждал го като димашен любимец.

Рисът е бил изгубен днес следобед в община Фълточени, в района на Църна Маре.

"От извършените проверки беше установено, че мъж от окръг Яш, който е бил на гости на роднини във Фълточени, е довел със себе си рис на около една година, който е закупил от Полша. Животното е било държано на каишка, но в един момент е избягало от контрола на собственика“, информират служители на жандармерията в Сучава.

Мъжът, който е поискал съдействието на властите, е заявил, че има правни документи за закупуване и притежаване на животното, както и че рисът е регистриран, но няма GPS за локализиране.

Жандармерията в Сучава призовава населението да не се паникьосва, пише News.ro.

"Рисът е диво животно и въпреки че обикновено не проявява агресивно поведение към хората, може да стане непредсказуем“, казват властите, като препоръчват на тези, които видят риса, да не се приближават до него, да не се опитват да го хранят или хващат и да се обадят на 112, ако го видят.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
13:15 / 16.08.2025
Трима балканци бяха брутално убити в Боливия, откриха телата им в найлонови торбички!
Трима балканци бяха брутално убити в Боливия, откриха телата им в найлонови торбички!
16:46 / 14.08.2025
Ремонт за близо 9,2 милиона лева се изпълнява в общински детски градини и училища в Русе
Ремонт за близо 9,2 милиона лева се изпълнява в общински детски градини и училища в Русе
17:19 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: