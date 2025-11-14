Мъжът, който прескочи загражданията и нападна актрисата Ариана Гранде на премиерата на филма "Злосторница: Част втора“ в Сингапур, получи обвинен от властите в нарушаване на обществения ред, предава Би Би Си.В клипове с нападението, разпространявани онлайн, Гранде изглежда шокирана, когато бива сграбчена от натрапника. Колежките ѝ Мишел Йео и Синтия Ериво утешават звездата, докато Джонсън Уен е ескортиран от охраната.Гранде не коментира инцидента, за да може събитието продължи по план.Според местни медии, Уен, който не е бил защитен от адвокат, възнамерява да се признае за виновен пред съда.Това не е първият път, когато Уен, който описва себе си като "Най-мразеният трол“, нахлува на концерт или събитие. В профила си в Инстаграм той качва редица клипове, в които нарушава личното пространство на известни личности, включително изскачайки на сцената на концерта на Кейти Пери в Сидни през юни тази година.Уен направи същото и на концерт на The Chainsmokers миналия декември, припомня БТА.