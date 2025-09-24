Мъжът, обвинен в опит за убийство на Тръмп, се е опитал да се самоубие в съдебната зала

© Райън Рут, който бе обвинен в опит за убийство на американския президент Доналд Тръмп, се опита да се самоубие в съдебната зала с химикалка, след като беше признат за виновен по всички обвинения.



По време на четенето на съдебното решение Раут се е опитал да се намушка във врата с химикал, след което е бил насилствено изведен от съдебната зала, съобщава ABC News, цитиран от Tanjug.



Писалката обаче се е оказала, че е специално проектирана, за да не може да причини сериозни наранявания. Тя е оставила само синини по врата на Рут.