НАСА тества мега ракетата, която трябва да отведе астронавти на Луната за първи път от десетилетия
©
Ракетата Artemis II Moon бе преместена от мястото на сглобяване до стартиращата зона, намираща се на 6,4 кн разстояние - краткото пътуване през част от космическия център Кенеди на НАСА отне около 12 часа.
Мисията, която може да стартира още на 6 февруари, се очаква да продължи 10 дни. Тя е част от по-широк план, целящ да върне астронавтите на лунната повърхност
"Готови сме да тръгнем“, заяви по-рано екипажът на Artemis II.
Първата пилотирана мисия до Луната от повече от 50 години може да бъде изстреляна от НАСА още през първата седмица на февруари.
В събота, в рамките на подготовката, НАСА планира да изкара гигантската си ракета Space Launch System (SLS) Moon и космическата капсула Orion от сградата за сглобяване до стартовата площадка.
Мисията Artemis II, която ще продължи около 10 дни, може да отведе астронавтите по-далеч в космоса, отколкото някой друг преди тях.
Нейната цел е да подготви почвата за евентуално кацане на човека на лунната повърхност за първи път от мисиите "Аполо“ през 60-те и 70-те години на миналия век.
Планираното за събота пътуване от 6,4 км с транспортьора Crawler-Transporter-2 отне 12 часа. След като пристигнаха, инженерите ще започнат серия от подготовки, включително свързване на наземно оборудване като електрически линии, тръби за система за контрол на околната среда на горивото и криогенни горивни материали.
НАСА ще проведе това, което описва като "мокра генерална репетиция“, която е тест преди стартирането за зареждане на ракетата с гориво. Ако възникнат проблеми, НАСА може да върне SLS и Orion в сградата за сглобяване за допълнителна работа преди изстрелването.
Но ако всички системи са готови, най-ранната възможна дата за изстрелване ще бъде петък, 6 февруари. Освен че ракетата трябва да е готова, Луната също трябва да е на правилното място, така че последователните прозорци за изстрелване се избират съответно в положението на Луната.
Още по темата
/
Мисията Axiom 4 на НАСА се подготвя за изстрелване: Индия, Унгария и Полша изпращат астронавти на МКС
25.06
Още от категорията
/
Кадиров публикува видео на сина си Адам след съобщенията за сериозно пътнотранспортно произшествие
16:47
Белият дом обяви Николай Младенов за върховен представител на Съвета за мир в Газа, представители на Турция и Катар също имат важни роли в структурата
09:10
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборната администрация и за българските граждани
16.01
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на политическото безсилие и нараненото его на Тръмп
16.01
Андрей Ковачев: За всички продукти, които биха застрашили европейските производители, ще има защитни мерки
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборн...
21:55 / 16.01.2026
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на...
21:55 / 16.01.2026
Старт на нов модел за военна служба, изпратиха първите 5000 повик...
17:52 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.