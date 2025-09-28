Новини
НАТО ще увеличи присъствието си в Балтика след инциденти с дронове в Дания
Автор: Лора Димитрова 08:39Коментари (0)20
©
НАТО обяви подкрепления за мисията си в Балтийско море, включително фрегата за противовъздушна отбрана, след като неидентифицирани дронове навлязоха в датското въздушно пространство близо до ключови обекти, предаде AnewZ.

Дания съобщи за серия от инциденти с дронове тази седмица, което накара НАТО да засили операциите си в Балтийско море. Датските въоръжени сили съобщиха, че дронове са били забелязани през нощта близо до военни съоръжения, след по-ранни наблюдения около летища и ключова инфраструктура.

Летището в Копенхаген, най-натовареното в скандинавския регион, беше принудено да затвори за няколко часа в понеделник, когато големи дронове бяха видени във въздушното му пространство. В следващите дни пет по-малки летища, както граждански, така и военни, също бяха временно затворени.

В отговор НАТО обяви, че ще увеличи "бдителността с нови многодоменни активи“, включително разузнавателни системи и поне една фрегата за противовъздушна отбрана. Алиансът не уточни кои държави членки предоставят подкрепленията.

Модернизацията разширява мисията "Балтийски страж“, която беше стартирана през януари след многократни щети на подводната енергийна и телекомуникационна инфраструктура в региона. Държавите членки вече са разположили фрегати, военноморски дронове и патрулни самолети за защита на жизненоважни активи.

НАТО наскоро създаде и мисията "Източен страж“, за да укрепи източния фланг на Европа, след като руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство. Напрежението ескалира допълнително, когато Естония обвини три руски МиГ-31 в нарушаване на въздушното ѝ пространство, преди да бъдат прехванати от италиански изтребители на НАТО - обвинение, което Москва отрече.

Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добриндт предупреди, че рискът, породен от дроновете, остава "висок“. В същото време руският външен министър Сергей Лавров предупреди НАТО и ЕС, че "всяка агресия срещу моята страна ще бъде посрещната с решителен отговор“.

