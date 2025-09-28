ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НАТО ще увеличи присъствието си в Балтика след инциденти с дронове в Дания
Дания съобщи за серия от инциденти с дронове тази седмица, което накара НАТО да засили операциите си в Балтийско море. Датските въоръжени сили съобщиха, че дронове са били забелязани през нощта близо до военни съоръжения, след по-ранни наблюдения около летища и ключова инфраструктура.
Летището в Копенхаген, най-натовареното в скандинавския регион, беше принудено да затвори за няколко часа в понеделник, когато големи дронове бяха видени във въздушното му пространство. В следващите дни пет по-малки летища, както граждански, така и военни, също бяха временно затворени.
В отговор НАТО обяви, че ще увеличи "бдителността с нови многодоменни активи“, включително разузнавателни системи и поне една фрегата за противовъздушна отбрана. Алиансът не уточни кои държави членки предоставят подкрепленията.
Модернизацията разширява мисията "Балтийски страж“, която беше стартирана през януари след многократни щети на подводната енергийна и телекомуникационна инфраструктура в региона. Държавите членки вече са разположили фрегати, военноморски дронове и патрулни самолети за защита на жизненоважни активи.
НАТО наскоро създаде и мисията "Източен страж“, за да укрепи източния фланг на Европа, след като руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство. Напрежението ескалира допълнително, когато Естония обвини три руски МиГ-31 в нарушаване на въздушното ѝ пространство, преди да бъдат прехванати от италиански изтребители на НАТО - обвинение, което Москва отрече.
Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добриндт предупреди, че рискът, породен от дроновете, остава "висок“. В същото време руският външен министър Сергей Лавров предупреди НАТО и ЕС, че "всяка агресия срещу моята страна ще бъде посрещната с решителен отговор“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 90
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Робинята Изаура на 68
12:07 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: