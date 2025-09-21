Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
НАТО вдигна немски изтребители след появата на руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Автор: Борислава Благоева 17:10Коментари (0)45
©
Изтребители на германските ВВС бяха издигнати във въздуха поради появата на руски самолет разузнавателен самолет Ил-20М във въздушното пространство над Балтийско море, съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на говорител на ВВС.

Според говорителя два самолета Eurofighter са излетели от авиобазата Росток-Лааге в Северна Германия.

Германските ВВС твърдят, че Ил-20М е летял в международното въздушно пространство без полетен план и не е отговарял на комуникация.

Напоследък ситуацията в региона на Балтийско море се изостря допълнително от нарушаването на въздушното пространство от страна на Русия. Бундесверът държи допълнителни самолети в готовност за защита на небето на страните-членки на НАТО, включително по източния фланг на алианса

Още по темата: общо новини по темата: 3550
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
16.09.2025 »
предишна страница [ 1/592 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Неизлечима болест на сина е причината за тройното самоубийство край Сливница?
Неизлечима болест на сина е причината за тройното самоубийство край Сливница?
19:37 / 19.09.2025
Синоптик от НИМХ с прогноза за есенния сезон и ще има ли дъжд, който да напълни язовирите
Синоптик от НИМХ с прогноза за есенния сезон и ще има ли дъжд, който да напълни язовирите
21:03 / 19.09.2025
Експерт за имотите след влизането в еврозоната: Не очакваме революция и балони, които да се спукат
Експерт за имотите след влизането в еврозоната: Не очакваме революция и балони, които да се спукат
22:51 / 19.09.2025
"Голямото пътуване" отново парализира АМ "Тракия" и "АМ Хемус": Задръстванията продължават
"Голямото пътуване" отново парализира АМ "Тракия" и "АМ Хемус": Задръстванията продължават
21:25 / 19.09.2025
Министър Георгиев откри в Русе център за правна помощ на пострадали от домашно насилие
Министър Георгиев откри в Русе център за правна помощ на пострадали от домашно насилие
16:05 / 19.09.2025
Родители и бъдещи такива ще могат да получат професионални съвети следващата седмица в Русе
Родители и бъдещи такива ще могат да получат професионални съвети следващата седмица в Русе
17:14 / 19.09.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: