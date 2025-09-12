NBC News: Заподозреният за убийството на Кърк е идентифициран

© Заподозряният за убийството на Чарли Кърк е идентифициран. той е около 22-годишен и е от Юта, според NBC News. По-рано Доналд Тръмп заяви по-рано, че заподозряният е на "28 или 29 години", но добави, че информацията му "подлежи на корекция" и "се основава на това, което е чул".



Заподозряният е идентифициран като Тайлър Робинсън, според американската медиия, ккоято се позовава на петима високопоставени служители на правоохранителните органи, запознати със случая.



Робинсън е роден през 2003 г. и е от Юта, допълват служителите.