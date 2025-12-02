Tanjug.
"Спирането на работата на преработвателните инсталации се извършва по принципа, който се прилага, когато става въпрос за планови ремонти, и се извършва в съответствие със законите на Република Сърбия, вътрешните правила на компанията и най-строгите екологични стандарти и правила за безопасност и здраве при работа“, съобщават от NIS.
По време на процеса на спиране заводите се поддържат в състояние на техническа готовност, за да бъдат готови да стартират отново веднага щом се осигури суров петрол и се създадат условия за продължаване на производството, се посочва в изявлението на компанията.
NIS: Започна спирането на работата на инсталациите в нефтената рафинерия Панчево
