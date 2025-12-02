Сподели close
В нефтената рафинерия Панчево от днес започва спирането на производствените мощности поради липсата на суров петрол за преработка, възникнала в резултат на санкциите, наложени от Министерството на финансите на САЩ на NIS, съобщиха от компанията днес, предава Tanjug.

"Спирането на работата на преработвателните инсталации се извършва по принципа, който се прилага, когато става въпрос за планови ремонти, и се извършва в съответствие със законите на Република Сърбия, вътрешните правила на компанията и най-строгите екологични стандарти и правила за безопасност и здраве при работа“, съобщават от NIS.

По време на процеса на спиране заводите се поддържат в състояние на техническа готовност, за да бъдат готови да стартират отново веднага щом се осигури суров петрол и се създадат условия за продължаване на производството, се посочва в изявлението на компанията.