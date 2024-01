NY Post: Клинтън е заплашвал журналисти, за да не публикуват статии за Епстийн

© Президентът на САЩ в периода 1993-2001 г. Бил Клинтън е нахлул в редакцията на списание Vanity Fair и е "заплашил" служителите да не публикуват статии за обвиненията в трафик, с цел сексуално насилие срещу "неговия добър приятел" Джефри Епстийн, според наскоро публикувани съдебни документи, пише New York Post.



Твърдението за Клинтън, което се описва в последните публикувани документи, свързани с Джефри Епстийн, е споменато от Вирджиния Джуфре в размяна на имейл през 2011 г. с журналистката от Daily Mail Шарън Чърчър.



"Когато правих проучване за VF (Vanity Fair), се чудех какво биха могли да напишат за мен, като се има предвид, че Б. Клинтън влезе във VF и ги заплаши да не пишат статии за неговият приятел JE“, пише Джуфри в имейл.



Не е ясно откъде Джефри е научила за предполагаемите заплахи, а бившият редактор на Vanity Fair Грейдън Картър е заявил пред The Telegraph, че това не се е случило.



Говорител на Клинтън цитира изявление от 2019 г. пред New York Post, в което се заявява, че Бил Клинтън "не знае нищо за ужасяващите престъпления", за които Епщайн е обвинен, и не е разговарял с него "повече от десетилетие".



В същото изявление говорителят заявява, че Клинтън е пътувала със самолета на Епщайн общо четири пъти през 2002 г. и 2003 г. във връзка с работата си за фондацията на Клинтън.



Бил Клинтън е само едно от лицата от дългия списък с известни личности, които вече бяха споменати в досиетата, публикувани късно в сряда.