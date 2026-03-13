NYP: Голямо количество златни кюлчета от Венецуела са забелязани в Белия дом
Източници на медията твърдят, че това е "част от скрит склад“, конфискуван от венецуелския президент Николас Мадуро, който бе арестуван и депортиран от страната от САЩ в началото на януари по обвинения в наркотероризъм.
Според New York Post златото наистина е дошло от Венецуела и златните кюлчета наистина е трябвало да бъдат показани на американския президент Доналд Тръмп, но не е вярно, че златото е взето от тайния склад на Мадуро.
Вестникът посочва, че златото може да е с венецуелски произход, но да не е лично притежание на Мадуро.
Златните кюлчета са били доставени като част от споразумение за сътрудничество в минното дело между САЩ и Венецуела, съобщават източници, запознати със ситуацията.
Министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бургум потвърди в интервю за Fox News, че около 100 милиона долара злато от Венецуела е пристигнало в САЩ миналия петък.
Според съобщенията сделката включва венецуелската държавна минна компания Minerven, която е постигнала споразумение за продажба на злато на глобалната търговска компания Trafigura.
Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се стреми, според официални лица, да използва подобни споразумения, за да насърчи възстановяването на венецуелския минен сектор и да увеличи доставките на стратегически минерали за американската индустрия.
Белият дом не е потвърдил директно, че златните кюлчета са били представени на президента, но заявява, че споразумението за търговия със злато е част от по-широко икономическо сътрудничество между двете страни.
