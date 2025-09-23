ЗАРЕЖДАНЕ...
|NYT: Бащата на Илон Мъск е обвинен в малтретиране на деца
"Един от важните фактори за раздялата на Илон Мъск с баща му бяха обвиненията срещу Ерол в сексуално насилие над деца. Тези обвинения многократно са се отразявали на живота на милиардера, тъй като роднини са се обръщали към него за помощ, а самият той понякога е правил опити да се застъпи за тях, съдейки по лични писма", пише изданието.
Най-ранното обвинение е през 1993 г., когато 4-годишната му доведена дъщеря казва на роднини, че твърди, че той я е докосвал. Някои членове на семейството също обвиниха Ерол Мъск в малтретиране на двете си дъщери и доведения си син.
"Започнати са три отделни разследвания. Две от тях са завършени, а подробностите за третия все още не са ясни. 79-годишният Ерол Мъск не е осъден за нито едно престъпление обаче", се казва още в материала.
Според изданието Илон е оказал финансова подкрепа на бившата си мащеха и двете си полусестри.
През май Илон посочи умишленото унищожаване на репутацията му от медиите. Според него представителите на медиите са участници в пропагандна кампания, които могат да измислят много, за да унищожат общественото мнение за някого.
