Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
NYT: Бащата на Илон Мъск е обвинен в малтретиране на деца
Автор: Елиза Дечева 15:16Коментари (0)56
©
Разследване на The New York Times разкри, че бащата на Илон Мъск, Ерол Мъск, е обвинен в сексуално насилие над пет от децата и доведените си синове от 1993 г. насам, пише Известия. 

"Един от важните фактори за раздялата на Илон Мъск с баща му бяха обвиненията срещу Ерол в сексуално насилие над деца. Тези обвинения многократно са се отразявали на живота на милиардера, тъй като роднини са се обръщали към него за помощ, а самият той понякога е правил опити да се застъпи за тях, съдейки по лични писма", пише изданието. 

Най-ранното обвинение е през 1993 г., когато 4-годишната му доведена дъщеря казва на роднини, че твърди, че той я е докосвал. Някои членове на семейството също обвиниха Ерол Мъск в малтретиране на двете си дъщери и доведения си син.

"Започнати са три отделни разследвания. Две от тях са завършени, а подробностите за третия все още не са ясни. 79-годишният Ерол Мъск не е осъден за нито едно престъпление обаче", се казва още в материала. 

Според изданието Илон е оказал финансова подкрепа на бившата си мащеха и двете си полусестри. 

През май Илон посочи умишленото унищожаване на репутацията му от медиите. Според него представителите на медиите са участници в пропагандна кампания, които могат да измислят много, за да унищожат общественото мнение за някого.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
11:18 / 21.09.2025
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
14:43 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:01 / 21.09.2025
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
14:58 / 21.09.2025
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
08:29 / 21.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Вторият мандат на Доналд Тръмп
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Международен технически панаир 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: