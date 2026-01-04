Сподели close
The New York Times, цитирайки високопоставен венецуелски служител съобщава, че броят на жертвите при атаката на САЩ във Венецуела се е увеличил до 80 души. 

"Броят на жертвите по време на акцията достигна 80", се казва в доклада. 

Служителят добави, че има загинали както сред цивилното население, така и сред военните. Според него обаче тази цифра може да се увеличи.

ФОКУС припомня, че на 3 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ успешно са нанесли удар по Венецуела. А по-късно венецуелският президент Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени и изведени от щата след щурм на американските армия в дома им. 

ФОКУС припомня, че днес Въоръжените сили на Венецуела признаха Делси Родригес, заместник на сваления президент Николас Мадуро, за временен лидер на страната. В същото време Мадуро и Флорес
бяха транспортирани до центъра за задържане в Бруклин, Ню Йорк, където ще бъдат съседени.

Американският лидер предупреди Родригес да не се противопоставя на САЩ. 