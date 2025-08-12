ЗАРЕЖДАНЕ...
|NYT: Русия вероятно стои зад хакерската атака срещу системата за завеждане на дела във федералните съдилища в САЩ
Не е ясно коя организация е отговорна, дали зад проникването стои руската разузнавателна служба или са замесени и други страни, което някои от запознатите с въпроса описват като дългогодишни усилия за проникване в системата", се посочва в публикацията.
Електронната система за завеждане на дела на федералната съдебна система на САЩ е била компрометирана при мащабна хакерска атака, за която се смята, че е разкрила чувствителни съдебни данни в няколко щата, съобщи по-рано американската редакция на Politico, позовавайки се на двама души, запознати с инцидента.
Инцидентът е повлиял на федералната система за управление на делата, което включва системата за управление на дела/електронни досиета по делата или CM/ECF, която юристите използват за качване и управление на документи, както и системата за публичен достъп до електронни съдебни досиета или PACER, която предоставя на обществеността платен достъп до някои от данните.
