The New York Times, позовавайки се на източници.
Първоначално преговорите бяха планирани да се проведат на 1 февруари в Абу Даби. Днес украинският президент обяви, че срещата се отменя за 4 и 5 февруари.
Отмяната на първата двустранна среща между Москва и Киев, която се очакваше, че ще прочете без посредничеството на САЩ, се случва само ден след като пратеникът на руския президент Кирил Дмитриев проведе среща във Флорида със специални представители на САЩ. От американска страна в срещата са участвали Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Украинската страна не е имала свой представител на тези преговори.
Подробностите от разговора не бяха официално оповестени публично. В същото време и двете страните дадоха кратки изявления.
"Срещата беше продуктивна и конструктивна“, заяви Уиткоф. Той добави, че Русия демонстрира готовността си да работи за мира в Украйна.
Дмитриев също отбеляза, че преговорите са били конструктивни.
Мирни преговори в ОАЕ
В събота, 24 януари, в Абу Даби се проведе вторият кръг от преговори между представители на Украйна, САЩ и Русия. Според съобщения в медиите, на преговорите в ОАЕ не е постигнат компромис по ключови въпроси - Донбас и разпределението на Запорожката АЕЦ.
NYT: След посещението на Дмитриев в САЩ - Русия и Украйна отложиха преговорите
©
Още по темата
/
"Енергийно самоубийство": Фицо ще заведе съдебен иск срещу забраната на ЕС за внос на руски газ
27.01
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските страни, споразумяхме се с Рюте за Гренландия
22.01
Кадиров публикува видео на сина си Адам след съобщенията за сериозно пътнотранспортно произшествие
17.01
Още от категорията
/
Маколи Кълкин с емоционален трибют към екранната си майка от ''Сам вкъщи'': Мислех, че имаме време
31.01
Над два метра снежна покривка, а валежите продължават: Рекордни снеговалежи предизвикват хаос в Япония
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Броят на жертвите от влаковата катастрофата в Испания се увеличи ...
20:01 / 31.01.2026
Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на...
15:09 / 31.01.2026
Хиляди хора в САЩ протестират срещу ICE
11:15 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.