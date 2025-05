© Меморандумът на Украйна за края на войната съдържа разпоредби за прекратяване на огъня по суша, море и във въздуха, а мониторингът, според документа, трябва да се осъществява от международните партньори. Високопоставен украински служител, пожелал анонимност, е разкрил това пред The New York Times.



Украйна по-рано заяви готовността си за всеобхватно прекратяване на огъня с Руската федерация, както беше предложено от САЩ на първите преговори в Саудитска Арабия. Русия обаче не се съгласи на прекратяване на огъня.



Изданието припомня, че тази седмица специалният представител на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кийт Келог, потвърди, че американската страна е получила меморандум от Украйна, но все още чака съответния документ от Русия. Същевременно той подчерта, че украинските власти не трябва да се отказват от преговорите, дори ако Русия не представи своя меморандум преди провеждането им.



"Винаги предупреждавам, че човек не трябва да казва прибързани неща.Трябва да покажеш, че си сериозен“, заяви Келог в интервю за ABC News.



Според него, меморандумът на Украйна има 22 точки. Той ги нарече "доста добри“ и "умни“.



На свой ред, украинският външен министър Андрей Сибига на 30 май обвини Русия в забавяне на преговорите. Той отбеляза, че Москва все още не е представила своя меморандум с условията за мир.



Според министъра, Украйна иска да види този документ, преди да изпрати делегацията си на следващия етап от преговорите, които Москва е предложила да се проведат на 2 юни в Истанбул.



"Целта на Киев остава първо да осигури прекратяване на огъня и след това да премине към преговори за по-широко мирно споразумение. Русия не е проявила особен интерес към прекратяване на огъня. Вместо това, тя многократно е заявявала, че иска преговорите да се съсредоточат върху справянето с "основните причини“ за войната – термин на Кремъл за широки искания, като например ангажимент да не се разширява НАТО на изток, което Киев и неговите съюзници виждат като начин за подчиняване на Украйна“, пише The New York Times.



Меморандум на Руската федерация за края на войната



По време на вечерното си обръщение на 29 май украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че Русия не е изпълнила обещания меморандум. Той подчерта, че Руската федерация протака войната и прави всичко възможно, за да заблуди държави, които се опитват да повлияят на Москва.



"Думите с Москва не вършат работа. Дори така нареченият меморандум, който те обещаха и уж подготвяха повече от седмица, все още не е видян от никого. Не са го предали на Украйна. Не са го предали на нашите партньори. Дори Турция, като страната, която беше домакин на първата среща, не е получила копие“, обяви държавният глава.



Същевременно говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий обясни защо руснаците се страхуват да предадат "меморандума“ за мир. Според него Русия не иска да направи това заради нереалистичните ултиматуми, които има в него.



Ако обаче това не е така, тогава руснаците, отбелязва Тихий, трябва незабавно да предадат документа. Той смята, че те трябва "да спрат да играят тези игри“, защото това "просто доказва, че вероятно искат следващата среща да е празна и неефективна“.