Еkathimerini.com.
Срещата беше седмото голямо събрание, откакто започна настоящата вълна от селскостопански вълни през есента на 2025 г. Представители на протестиращите от цялата страна одобриха действието, като някои организатори предположиха, че митингът може да продължи 48 часа, за да окаже натиск върху правителството заради нарастващите разходи и задълбочаващата се криза в животновъдството.
"Проблемите ни не са решени и борбата ни продължава“, каза Ризос Марудас, виден лидер на протестите, предложил мобилизацията в Атина.
Централно място в недоволството на фермерите заема начинът, по който правителството се справя с епидемията от шарка по овцете, която опустоши гръцкия добитък. От август 2025 г. насам властите са регистрирали 2084 огнища, довели до унищожаването на над 475 000 животни. Макар че последните данни показват временен спад в новите случаи – само 26 през последната седмица – експертите предупреждават, че затишието вероятно се дължи на зимното време и се опасяват от масово повторно разпространение през лятото.
Земеделските производители и местните власти разкритикуваха Министерството на развитието на селските райони за бюрократични забавяния. Въпреки обещанията, дадени преди пет месеца, военните ветеринарни лекари започнаха обучение за инспекции на фермите едва тази седмица. За да преодолее разликата, правителството наскоро обяви спешни назначения и план за плащане на частни ветеринарни лекари до 9000 евро (9700 долара) на тримесечие, за да съдействат за мониторинга.
Спирос Протопсалтис, генералният секретар на министерството, призова фермерите стриктно да спазват протоколите за биосигурност, наричайки следващите три месеца "критични“. Той отбеляза, че макар субсидиите за доходи да са били изплатени през декември, стадата не могат да бъдат попълнени, докато болестта не бъде напълно ликвидирана.
Регионални ветеринарни източници обаче изразиха скептицизъм, сравнявайки ситуацията с умора от пандемията. Те предупредиха, че след месеци на ограничения и слаба държавна намеса, много производители са спрели да следват официалните насоки, което допълнително усложнява усилията за овладяване на епидемията.
На 14 февруари: Очаква се ескалация на дългогодишните си демонстрации на гръцките фермери
©
Още по темата
/
Отново е блокирано движението за тирове на ГКПП "Илинден" и "Кулата" заради протест на гръцки фермери
18.12
Още от категорията
/
35 загинали, стотици ранени и сняг над 4 метра: Северна Япония очаква още по-силни снеговалежи
04.02
Украйна атакува "инфантилния" президентът на ФИФА за това, че обмисля отмяна на санкциите срещу руските спортисти
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Euroclear ще даде на Украйна 3,3 млрд. евро приходи от замразенит...
13:23 / 04.02.2026
Сейф ал Ислам е бил убит в Либия
22:40 / 03.02.2026
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни раз...
21:41 / 03.02.2026
Името на Зеленски също изкочи във файловете "Епстийн"
16:46 / 03.02.2026
Бомба срещу популярен в България сръбски певец
15:46 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.