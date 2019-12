На 61 години почина вокалистката на Roxette

© На 61 години почина вокалистката на "Роксет" Мари Фредриксон. Шведската изпълнителка, която създава групата през 1986 г., е починала вчера сутринта в дома си след дълго боледуване. Тя беше най-известна с хитовете си "It Must Have Been Love", Joyride, Listen to Your Heart" и "The Look".



"С дълбоко прискърбие съобщаваме, че една от най-големите ни и обичани певици си отиде от този свят", съобщи нейният мениджър. Тя беше омъжена за Микаел Болиос, с когото има две деца - дъщеря Инес Джозефин на 26 г. и син Оскар на 23 г. Певицата ще бъде погребана в тесен семеен кръг.



През 2002 г., докато Мари бяга с мъжа си навън, се оплаква, че не се чувства добре, а по-късно припада в дома си. Малко по-късно тя беше диагностицирина с мозъчен тумор и претърпява операция. Следват месеци на борба, химиотерапия и лъчетерапия.