На 87 години почина Клаудия Кардинале

Италианска звезда от "Гепардът", "8 1/2" и "Розовата пантера",



Клаудия Кардинале почина на 87-годишна възраст, пише BBC.



Кардинале е работила с едни от най-известните режисьори, сред които Лучино Висконти, Федерико Фелини и Ричард Брукс



Актрисата е починала в Немур, Франция, в компанията на децата си, според нейния агент Лоран Саври.



"Тя ни оставя наследството на свободна и вдъхновена жена, както като жена, така и като артист“, каза Саври пред AFP.