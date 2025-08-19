На море в Гърция: Шест души в двойна стая или нощувка на плажа. Пълни плажове, но полупразни таверни и ресторанти

© 1 Шест души в двойна стая



Всяко поколение след възстановяването на демокрацията получаваше първия си опит с лятна независимост с една седмица на цикладски остров. Санторини, Миконос, Серифос, Иос, Анафи - списъкът е личен и потенциално безкраен, пише Kathimerini.



Само днешните 20-годишни са изключени от този някога важен ритуал на прехода поради стремглаво покачващите се цени на пътуване до всяка точка на Егейско море след пандемията от Covid-19. Но гръцкото поколение Z е открило свои собствени трикове, за да доближи цикладската мечта малко повече. От прекарване на нощта на плажовете със спални чували (за да се избегнат разходите за настаняване) до наемане на двойни и тройни стаи за групи от шест и седем души, без знанието на нищо неподозиращите собственици, хиляди гръцки абитуриенти и млади студенти ще направят всичко, за да изпитат това, за което слушат от години от родителите си.







2. Яхнии Севиче



След наплива от вносни сурови храни (т.е. севиче, тартар, сашими и др.), нова и смела версия заема своето място начело в менютата на ресторанти, хотели и, напоследък, таверни, които искат да покажат на клиентите си, че следват най-новите тенденции в местната гастрономия. След като приехме, че не може да има уважаващо себе си гръцко островно меню без международни сурови храни и с убеждението, че тяхното изпълнение е усъвършенствано под гръцкото слънце, ние, както показват нещата, се насочваме към следващото ниво: а именно, културното присвояване на въпросните сурови храни чрез оригинални ястия като "фрикасе с риба тартар“, "яхния севиче“ и "сашими с яйца и лимон“, които правят вълна на гръцките острови тази година. Всичко, от което се нуждаете, е въображение и всичко е възможно.



3. Разпродаденият плаж



Все едно си бил на почивка, но вечерта ще се върнеш у дома. Все едно си отлетял за Миконос, но някъде на заден план се очертават Кастела и Пирея, вместо класическите цикладски вятърни мелници на Миконос или някоя знаменитост. Организираните плажове на Атинската Ривиера – главно около теоретично по-привилегированата зона Вулиагмени – се разраснаха като гъби и станаха все по-скъпи след пандемията от Covid-19, но също така култивираха нов начин на живот на морска култура и забавления с цени, които далеч надхвърлят 100 евро на двойка (без други използвани услуги), ценови листи в зависимост от близостта на шезлонга до водата, онлайн предварителни резервации, последователни разпродадени уикенди и астрономическо потребление, напомнящо за Миконос. Динамиката му е такава, че се наложи специално приложение – наречено Plazz – на бизнеса, за да управлява огромното търсене, особено за уикендите.







4. След това дойдоха медузите



Преди няколко лета това беше Коринтският залив. Тази година честта отива на заливите Пагасецки и Евбея (Евия). Лилавите медузи (Pelagia noctiluca) претендират за все по-голямо присъствие в гръцките морета всяко лято, нарушавайки не само къпещите се, но и местните икономики на засегнатите брегове, тъй като новината се разпространява бързо. Ужилването им се счита за болезнено и потенциално опасно, като експертите препоръчват специфични инструкции за справяне с тях. И тази нова рана по опустошителното тяло на някога безгрижното гръцко лято се дължи на изменението на климата и прекомерния риболов. Тропическите видове медузи мигрират към гръцки води, докато в същото време хищниците на медузите, като например платика, намаляват. И сякаш всичко това не е достатъчно, увеличаването на морската инфраструктура улеснява жизнения цикъл на медузите и може да помогне за увеличаване на популацията им, според учените.







Кое е по-икономично? Седмица във Фолегандрос или пътуване до Копенхаген и Стокхолм? Дилемата е реална за нарастващия брой гърци от средната класа.



5. Парос или Париж?



Кое е по-икономично? Седмица на Фолегандрос или пътуване до Копенхаген и Стокхолм? Дилемата е реална за нарастващия брой гърци от средната класа: Ако само корабът и настаняването на островите имат бюджет за някога амбициозно бягство до голяма европейска столица и евентуално престой в добър хотел, трябва ли да изберем второто пред остров? Данни на Гръцката статистическа служба разкриха, че през 2024 г. гърците са похарчили повече за пътувания в чужбина (2,8 милиарда евро), отколкото за пътувания в страната (2,2 милиарда евро). И изглежда, че тенденцията от предишни години се е запазила. Скъсяването на разликата между двете опции ще изпрати повече гърци за релакс в Берлин и Мадрид, отколкото на Сифнос и Аморгос.







6. Панигирия навсякъде



Беше само въпрос на време, преди внезапната и всеобхватна популярност на гръцките панигирии (традиционни църковни тържества, провеждани от общности, за да отбележат празниците на местните светци-покровители) след края на пандемията, тяхното идентифициране с поколение Z, оправдаването на традицията и кларинетите, колективното и физическо преживяване на групово участие в ерата на дигитален аутизъм, да ги откъснат от физическия им контекст – селския площад, островния параклис – и да ги пренесат в градовете. Това обикновено се прави под формата на новосъздадени "фестивали на традиционната музика“. Тези градски фестивали може да не претендират за същата степен на автентичност като своите далечни, селски роднини, но вероятно са мотивирани от същата нужда.







7. Разгъваща се палатка



Отваря се лесно, предлага достатъчно сянка и създава впечатление за малка палатка, която може да побере поне малко семейство – и преносима хладилна чанта. И кучето. Тези плажни палатки, предлагани в различни размери (започвайки от опростената версия на луксозен чадър), са новият, ултимативен аксесоар на гръцките плажове във време, когато цената на два шезлонга и класически чадър скочи драстично. Тъй като законодателството задължава предприемачите, които наемат части от брега, да оставят свободни зони на плажовете за тези, които не желаят услугите на плажен бар, този нов тип палатки често прилича на гръцки павилиони. С други думи, те се характеризират с особено експанзивни тенденции в ущърб на по-традиционните къпещи се, които пристигат със старомодната кърпа и плажен чадър.



8. Вече не са шампиони



Нещата не изглежда да вървят много добре за националните шампиони на туристическата индустрия. Тревожните послания от миналия сезон се потвърдиха и тази година. Санторини е губещият на сезона – до голяма степен поради интензивната сеизмична активност в началото на годината – Миконос се стабилизира, но на значително по-ниски нива в сравнение с рекордите от 2022 и 2023 г., докато слухове за относително ниска заетост в разгара на туристическия сезон се чуват и от хотелиерите на Халкидики в Северна Гърция. Профилът на трите дестинации може да е различен, но причините за спада изглеждат общи: свръхтуризъм, стремглаво покачващи се цени на настаняването, строителни ексцесии, отчуждаване на потенциални гръцки клиенти.







9. Вечеря в Airbnb



Пълни хотели, пълни плажове, но полупразни таверни и ресторанти. Нещо не е наред с традиционните туристически тенденции и причината е значителната промяна в потребителското поведение на посетителите, гръцки и чуждестранни, като най-важното е решението да се хранят и пият в местата си за настаняване (Airbnb или други краткосрочни наеми), а не в традиционните заведения за хранене. Посетителите купуват необходимите консумативи от нарастващия брой супермаркети на островите и други туристически дестинации и готвят в удобните кухни на скъпите си апартаменти, което донякъде намалява и без това завишения бюджет за почивка. Тази година в супермаркетите се наблюдава повишено търсене на кафе, алкохолни напитки и готови напитки, като тенденцията се разпространява към всички потребителски профили, засягайки и туристите с по-високи доходи.







10. Без кемпери



Само глоба на собственици на кемпери в района на Акрата, Западна Гърция, разкри законодателен регламент от миналия януари, който затрудни живота на техните шофьори в Гърция. Регламентът забраняваше не само паркирането за няколко дни (което вече беше забранено), но и краткосрочното паркиране на археологически обекти, морски брегове, плажове, краищата на обществени гори и обществени пространства като цяло. Новината се разпространи много бързо – както е при всичко в ерата на интернет – и пазарът за приблизително 50 000 кемпери, които ни посещават всяко лято, главно от централноевропейски страни, беше загубен за тази година. Новият кодекс за движение по пътищата се опита да поправи щетите, като възстанови нещата към предишния режим, но щетите вече бяха нанесени.