Íàä 10 000 ñà æåðòâèòå íà ïàíäåìèÿòà â Èòàëèÿ, íàä 120 000 çàðàçåíè â ÑÀÙ

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Íàé-çàñåãíàòà îñòàâà Èòàëèÿ, êúäåòî áðîÿò íà æåðòâèòå ïîäìèíà 10 000. Âèðóñúò ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñúñ ñòðàøíà ñèëà â ÑÀÙ, êúäåòî áðîÿò íà ïîòâúðäåíèòå çàðàçåíè âå÷å ïîäìèíà 120 000.
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