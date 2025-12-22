The Independent.
Инцидентът е станал рано тази сутрин в канала Шропшър Юниън край Кемейри, близо до Уитчърч. Пожарната и спасителна служба обяви сериозен инцидент заради "значително нарушение" на канала. По данни на службата дупката е с приблизителни размери 50 на 50 метра, а три лодки са били заклещени в нея.
Екипите са били повикани в 4:22 часа местно време и са работили при изключително трудни условия - нестабилна почва и бързо изтичаща вода към околните земи. Повече от 10 души са изведени на безопасно място. Районът е отцепен, а гражданите са призовани да го избягват.
От полицията съобщиха, че няма данни за пострадали. Общинският съветник Анди Хол заяви пред, че някои местни жители първоначално са помислили, че става дума за земетресение. По думите му две лодки вече са паднали в дупката, а други две са на ръба и има риск да потънат.
Към 8:30 часа местно време ситуацията е била стабилизирана, с намален воден поток и без активни спасителни действия. От Британската геоложка служба посочват, че подобни срутвания могат да бъдат причинени от проливни дъждове, наводнения, промени във водните нива, строителни дейности и естествени процеси на изветряне.
Над 10 души бяха евакуирани след срутване на канал във Великобритания
© The Independent
Още от категорията
/
Мащабно спиране на тока в Сан Франциско: Над 130 хиляди потребители останаха без електричество
21.12
Заради неизплатени заплати: Мексикански пилот се барикадира в кабината на самолет и отказа да излезе
20.12
Невероятни кадри от Дубай и Абу Даби: Улиците се превърнаха в реки, водата нахлу в търговски център
19.12
"Десетки хиляди в малката балканска страна протестираха за честни избори и независима съдебна система": Западните медии за протестите в България
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килогр...
07:58 / 21.12.2025
Вучич: Сърбия има запаси от гориво до средата на януари
18:56 / 20.12.2025
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на...
18:55 / 20.12.2025
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": ...
13:47 / 20.12.2025
Мицкоски: пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено...
12:36 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.