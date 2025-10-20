ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 11 земетресения разтърсиха Албания
Земетресението е било на 77 км южно от Елбасан, 16 км югозападно от Чороводе, на дълбочина едва 2 км. Земетресението е регистрирано в 00:59 часа местно време (01:59 часа българско време).
Последвали са 10 труса с магнитуд от 3.9 до 2.0 по скалата на Рихтер, като послединият е от 2.6 по Рихтер, той е регистриран в 07:08 часа местно време.
