Над 1400 са жертвите при земетресението в Афганистан

© 1400 станаха жертвите на силното земетресение в Източен Афганистан. Властите съобщават, че ранените са вече над 3000 души. Това каза Забихула Муджахид, говорител на талибаните, в социалната мрежа X, пише The Associated press.



"Фокус" припомня, че земетресението от 6.0 по скалата на Рихтер удари региона на Афганистан в неделя.



"Не можем да си позволим да забравим народа на Афганистан, който е изправен пред множество кризи, множество сътресения, а устойчивостта на общностите е изчерпана“, каза Индрика Ратвате, координатор на ООН за Афганистан, на брифинг днес.



Талибаните призоваха за международна помощ.