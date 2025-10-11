Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Над 18 изчезнали след експлозия във военен завод за боеприпаси в Тенеси
Автор: Елиза Дечева 08:33Коментари (0)0
©
Над 18 души са изчезнали след експлозия във военен завод за боеприпаси в Тенеси, САЩ вчера, пише CBC.  

Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис за обекта на Accurate Energetic Systems, която доставя и изследва експлозиви за военните каза, че това е една от най-лошите сцени, които някога е виждал и особено разтърсваща, защото познава три семейства, свързани с трагедията.

Дейвис каза, че са убити няколко души, но отказа да назове точния брой.  

Експлозията е станала около 7:45 ч. местно време, каза Дейвис. Отломките са били разпръснати на поне половин миля и хора на повече от 24 километра са усетили експлозията. 

Не е ясно колко души са работили в централата.

Още по темата: общо новини по темата: 791
10.10.2025 »
09.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
предишна страница [ 1/132 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
17:06 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
17:19 / 09.10.2025
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
15:14 / 09.10.2025
Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
17:44 / 09.10.2025
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Арестуваха кмета на Варна
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: