Над 18 изчезнали след експлозия във военен завод за боеприпаси в Тенеси

© Над 18 души са изчезнали след експлозия във военен завод за боеприпаси в Тенеси, САЩ вчера, пише CBC.



Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис за обекта на Accurate Energetic Systems, която доставя и изследва експлозиви за военните каза, че това е една от най-лошите сцени, които някога е виждал и особено разтърсваща, защото познава три семейства, свързани с трагедията.



Дейвис каза, че са убити няколко души, но отказа да назове точния брой.



Експлозията е станала около 7:45 ч. местно време, каза Дейвис. Отломките са били разпръснати на поне половин миля и хора на повече от 24 километра са усетили експлозията.



Не е ясно колко души са работили в централата.