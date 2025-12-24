Над 2,4 милиарда деца в 195 държави: Дядо Коледа скоро ще донесе първите подаръци
Воден от Рудолф и неговия прочут екип от елени Дядо Коледа се състезава с времето, за да се увери, че подаръците ще пристигнат навреме за коледната сутрин. Неговото придвижване се проследява от Северноамериканското аерокосмическо командване за отбрана (NORAD), съвместното американско-канадско партньорство за отбрана, което обикновено наблюдава небето за заплахи за сигурността, но веднъж в годината променя фокуса си, за да следи шейната на Дядо Коледа. Може да следите движението му и ТУК
Според NORAD Дядо Коледа официално е започнал своето пътешествие около света. Първата му спирка ще бъде Република Кирибати, тропически архипелаг в Южния Тихи океан.
Преди шейната да освети нощното небе, Дядо Коледа винаги започва своето пътешествие в Бъдни вечер от Северния полюс.
Оттам той ще обиколи земното кълбо, надпреварвайки се с часовите зони и преследвайки полунощта, докато тя се плъзга на запад. Той ще посети Южния Тихи океан, движейки се на запад през часовите зони към Нова Зеландия, Австралия, Азия, Европа и Америка.
Благодарение на въртенето на Земята, Дядо Коледа има около 24 часа, за да посети всеки дом – мисия - перфектно синхронизирана, която се повтаря от поколения.
Днес Дядо Коледа има много комини, през които да мине, тъй като в света има около 2,4 милиарда деца. До Коледа той ще е посетил всички 195 държави.
