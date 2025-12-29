Над 25 души са ранени след мощното земетресение в Перу
12 души са били хоспитализирани с наранявания, а 13 други вече са изписани след получаване на медицинска помощ.
ФОКУС припомня, че земетресението с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер удари край бреговете на Северно Перу. Епицентърът му е бил на 99 км североизточно от Трухильо, Перу, на 46 км западно от Чимботе, Перу, на дълбочина 60 км.
