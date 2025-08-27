ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 30 души загинаха при свлачище в северната част на Индия
Според медиите, миналата седмица поради наводненията в Джаму и Кашмир са загинали най-малко 60 души, а около 200 са безследно изчезнали.
В няколко района в северната част на Индия са затворени учебни заведения. Наблюдават се масови прекъсвания в работата на телекомуникационните мрежи.
"Първостепенната задача на властите е възстановяването на електроснабдяването, водоснабдяването и мобилната връзка, върху което се работи непрекъснато цяла нощ“, написа министърът на науката и технологиите на Индия Джитендра Сингх.
Индийските медии също съобщават, че в град Мадхапур в северозападната част на страната се е срутил мост и няколко автомобила са паднали в реката. Броят на ранените и загиналите не е уточнен.
В Пакистан също продължават да са в сила предупреждения за "висока“ и "много висока“ степен на опасност поради наводнения, причинени от проливни дъждове и излизане на реките от бреговете в районите, граничещи с Индия.
