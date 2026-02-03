trtworld.
Японското правителство разположи военни, за да помогнат на жителите в най-засегнатата префектура Аомори, където в изолираните райони са се натрупали до 4,5 метра сняг.
Премиерът Сани Такаичи свика вчера извънредно заседание на министерския съвет и поиска от министрите да направят всичко възможно, за да защитят живота на гражданите.
Силни студени въздушни маси предизвикаха силни снеговалежи през последните седмици по крайбрежието на Япония, като в някои райони са регистрирани над два пъти по-големи от нормалните за сезона количества.
От 20 януари до днес 30 души са загубили живота си заради снеговалежите, според японската служба за борба с пожарите и бедствията.
