Изключително обилните снеговалежи отнеха живота на 30 души през последните две седмици в Япония, включително 91-годишна жена, която е намерена затрупана от сняга пред дома си, съобщиха властите, предаваЯпонското правителство разположи военни, за да помогнат на жителите в най-засегнатата префектура Аомори, където в изолираните райони са се натрупали до 4,5 метра сняг.Премиерът Сани Такаичи свика вчера извънредно заседание на министерския съвет и поиска от министрите да направят всичко възможно, за да защитят живота на гражданите.Силни студени въздушни маси предизвикаха силни снеговалежи през последните седмици по крайбрежието на Япония, като в някои райони са регистрирани над два пъти по-големи от нормалните за сезона количества.От 20 януари до днес 30 души са загубили живота си заради снеговалежите, според японската служба за борба с пожарите и бедствията.