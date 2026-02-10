Сподели close
Най-малко 46 души станаха жертви на силните снеговалежи в Япония през последните три седмици, съобщи във вторник The Japan Times, позовавайки се на данни от японските спасителни служби.

Отбелязва се, че още 558 души са получили травми.

Снеговалежите започнаха в северните райони на Япония на 20 януари. Поради метеорологичните условия се образуваха значителни транспортни проблеми в цялата страна.

Според местната метеорологична служба, в град Аомори в северната част на остров Хоншу височината на снежните преспи в момента е 1,3 метра. По-рано тя бе над 4,5 метра.