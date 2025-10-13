Новини
Над 40 са загиналите при тежката автобусна катастрофа в Южна Африка
Автор: Росица Чинова 15:44
© BBC
Четиридесет и двама граждани на Зимбабве и Малави загинаха, след като автобус, превозващ ги към родината им, катастрофира и се преобърна на път в Южна Африка, съобщиха властите, цитирани от BBC.

Тежкият инцидент е станал в неделя вечерта в провинцията Лимпопо, в планинския участък на магистрала N1. По данните на местните транспортни служби автобусът е излязъл от пътното платно в стръмен планински проход и се е преобърнал.

Президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса изрази съболезнования на близките на жертвите и подчерта, че трагедията е тежък удар за страната.

Сред загиналите са седем деца, 18 жени и 17 мъже. Ранени са 49 души, потвърдиха властите. Причините за катастрофата все още се изясняват, като е започнало официално разследване.

По предварителна информация автобусът е пътувал от град Гкеберха в провинцията Източен Кейп. Все още не е ясно колко пътници е имало в превозното средство по време на катастрофата, нито какъв е бил неговият капацитет. Министърът на транспорта Барбара Крийси и други правителствени представители ще посетят мястото на трагедията, както и болниците, където се лекуват пострадалите.

