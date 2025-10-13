ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Над 40 са загиналите при тежката автобусна катастрофа в Южна Африка
Тежкият инцидент е станал в неделя вечерта в провинцията Лимпопо, в планинския участък на магистрала N1. По данните на местните транспортни служби автобусът е излязъл от пътното платно в стръмен планински проход и се е преобърнал.
Президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса изрази съболезнования на близките на жертвите и подчерта, че трагедията е тежък удар за страната.
Сред загиналите са седем деца, 18 жени и 17 мъже. Ранени са 49 души, потвърдиха властите. Причините за катастрофата все още се изясняват, като е започнало официално разследване.
По предварителна информация автобусът е пътувал от град Гкеберха в провинцията Източен Кейп. Все още не е ясно колко пътници е имало в превозното средство по време на катастрофата, нито какъв е бил неговият капацитет. Министърът на транспорта Барбара Крийси и други правителствени представители ще посетят мястото на трагедията, както и болниците, където се лекуват пострадалите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 797
|предишна страница [ 1/133 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: