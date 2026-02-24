BBC.
По данни на летищните власти 98 на сто от полетите на летище Ла Гуардия в Ню Йорк са били спрени, както и 91% на JFK. Причината - близо 40 сантиметра сняг и силен вятър. Международното летище Логан в Бостън е отменило 91 на сто от полетите си, а Нюарк в Ню Джърси 92%. Стотици хиляди домакинства са останали без ток, след като тежкия и мокър сняг, придружен от силен вятър е скъсал жици и е съборил електрически стълбове. .
На места снежната покривка достига 80 сантиметра..
текст: Милен Кандарашев
Над 5 хиляди отменени полета в САЩ заради снежната буря и в днешния ден
