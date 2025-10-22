BBC.
Според органите на реда два автобуса, пътуващи в противоположни посоки, са се "сблъскали челно", докато са се опитвали да изпреварят две други превозни средства - камион и кола - на магистралата Кампала-Гулу в 00:15 местно време.
Един от автобусите е отклонил посоката си в опит да избегне катастрофа, но в процеса е причинил "челен и страничен сблъсък", който е довел до "верижна катастрофа", при която други превозни средства са загубили контрол и са се преобърнали.
Радените са откарани в болница в западния град Кириандонго.
След катастрофата на пътя, който свързва столицата Кампала на юг със северния град Гулу, полицията призова шофьорите да избягват "опасното изпреварване".
Те казват, че това "остава една от водещите причини за катастрофите в страната".
По случая е започнато разследване.
