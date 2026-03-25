Агенцията за държавни услуги на Молдова обяви анулирането на резултатите от 652 теоретични изпита по правилата за движение и съответно на шофьорските книжки, след като открита измама
Шофьорите, засегнати от това решение, са се явили на изпит по теория на шофирането в Белци и Единци между февруари и септември 2025 г.
Проверките са установили "нарушения, които са изкривили обективността на оценката“.
Притежателите на отнетите книжки са поканени на дискусия, като им е дадено подробно обяснение и им е предложено да се явят отново безплатно на теоретичния тест, за да подновят шофьорските си книжки. От 652 души са се явили около 200, но само петима са положили повторен изпит, като трима от тях са преминали от първия път.
Десет от тогавашните кандидати за шофьори са признали, че са използвани камери и микрофони, за да попълнят теста, а трима са признали, че са дали подкуп, за да "не види нищо“ изпитващият. По фактите за подкупите са започнати наказателни производства.
От Агенцията за държавни услуги подчертават, че в случай на установяване на манипулации по време на шофьорските изпити, свидетелствата могат да бъдат анулирани, независимо от това колко време е минало.
Над 650 шофьорски книжки са анулирани в Молдова след разкриване на измама
