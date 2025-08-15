Над 66 килограма кокаин откриха в кемпер в Румъния, трябвало да мине през България

© Над 66 килограма кокаин на стойност приблизително 3,5 милиона евро са открити в кемпер, разположен в окръг Сибиу, като двама души са задържани, съобщи румънската полиция днес.



Полицейски служители от Дирекцията за борба с организираната престъпност - служба за борба с наркотиците, съвместно с прокурори от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма, документираха престъпната дейност на лица, превозващи високорискови наркотици (кокаин) в кемпери до западноевропейски страни, използвайки Балканския маршрут, който преминава през Румъния.



Разследващите открили кемпер в окръг Сибиу, в който са се намирали двама сръбски граждани, мъж и жена, на 37 и 46 години, а след проверката са открити 264 пакета, съдържащи общо 66,5 кг кокаин. Кокаинът, на стойност от 3,5 милиона евро, е бил намерен скрит под рамката на леглото в караваната. Открити и иззети са също суми пари на стойност 3500 евро, 200 долара и четири мобилни телекомуникационни устройства, съобщи IGPR, цитиран от Digi24. Керванът трябвало да мине през българо-румънската граница през пункта Гюргево.



На 13 август двама бяха задържани, а на 14 август съдът в Букурещ разпореди превантивния им арест. Действието се осъществи с подкрепата на служители на ГКПП "Гюргево" и полицейското управление на магистрала Ръмнику-Вълча - Дева.