Днес в източната част на Филипините е наредена евакуация на десетки хиляди хора и е издадена забрана на рибарските лодки да излизат в морето, тъй като тайфунът "Калмаеги" се приближаваше от Тихия океан, предаваФилипинските власти предупреждават жителите за проливни дъждове и потенциално смъртоносни вълни с височина над три метра.Тайфунът "Калмаеги" е видян за последно на около 235 километра източно от град Гуиуан в провинция Източен Самар, с постоянни ветрове до 120 километра в час и пориви до 150 километра в час.Очаква се бурята да се придвижи на запад през нощта и да засегне централните островни провинции.На повече от 70 000 души в крайбрежните градове Гуиуан, Мерседес и Салседо е наредено да се преместят в евакуационни центрове или бетонни къщи и сгради, сертифицирани като достатъчно здрави, за да издържат на удара на тайфуна.