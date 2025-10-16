През 2024 г. 91 души са загинали при авиационни инциденти в ЕС, включващи регистрирани в ЕС въздухоплавателни средства, което е с 30 по-малко смъртни случая в сравнение с 2023 г. (121).Инцидентите със самолети са причина за повечето смъртни случаи (74), следвани от планери (10), хеликоптери (6) и балони (1). През последните 2 години не са наблюдавани фатални инциденти или наранявания, включващи безпилотни въздухоплавателни средства.Нетърговските операции (напр. бизнес, демонстрации, летателно обучение/инструкции, преместване) са причина за по-голямата част от смъртните случаи (91,2%), далеч пред специализираните операции (напр. селско стопанство, въздушна реклама или фотографски операции с 5,5%) и търговския въздушен транспорт (3,3%).Тази информация идва от данни за безопасността на въздухоплаването, публикувани от Евростат и цитирани от "Фокус".Миналата година в ЕС 214 души са били сериозно или леко ранени при въздушни инциденти с регистрирани в ЕС въздухоплавателни средства, което е спад в сравнение с 229 инцидента през 2023 г. Около 60% от нараняванията са станали при инциденти, свързани със самолети (129). Инцидентите с планери са довели до 41 наранявания, докато инцидентите с хеликоптери и балони са довели съответно до 24 и 20 наранявания.