с електрозахранването, който възникна вчера (30 декември) в тунела и поради който влаковете бяха спрени през по-голямата част от вчерашния ден. Голяма част от пътниците останаха блокирани за повече от шест часа във влаковете.
Прекъсването, причинено от повреда в електрозахранването на системата, обърка плановете на хиляди пътници в Лондон, Париж, Брюксел и Амстердам по време на една от най-натоварените седмици за пътувания през годината.
В изявление на своя уебсайт тази сутрин компанията за управление на високоскоростни влакове Eurostar съобщава: "Услугите бяха възобновени днес след проблем с електрозахранването в тунела под Ламанша вчера и някои допълнителни проблеми с железопътната инфраструктура през нощта. Планираме да оперираме с всичките си услуги днес, но поради верижни ефекти е възможно да има някои закъснения и евентуални отмени в последния момент“, се посочва в изявлението.
Хиляди пътници на Eurostar нарушиха плановете си за празниците, след като железопътната компания вчера спря всички свои влакове между Лондон и континентална Европа (Париж, Амстердам, Брюксел) поради технически проблем. "Имаше проблем с електрозахранването в тунела под Ламанша, който беше последван от прекъсване на работата на един от влаковете LeShuttle (Eurotunnel)“ (влак, който превозва транспортни средства между Франция и Обединеното кралство), обясни представител на Eurostar.
Компанията предложи на клиентите, чиито пътувания са отменени, да заменят безплатно билетите си или да отменят резервациите си срещу възстановяване на средствата или срещу ваучери.
Над шест часа във влак под Ламанша: Eurostar възобновява маршрутите си след хаоса, причинен от повреда в електрозахранването
