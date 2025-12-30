Над сто души заседнаха на кабинков лифт в Италия след инцидент
Местни медии съобщават, че кабината е пристигнала на гарата на надморска височина от над 2,7 км твърде бързо. След инцидента околните ски писти бяха затворени, а работата по самия лифт беше спряна.
Въздушна линейка транспортира шестима души, ранени при инцидента.
Кабинковата линия, построена през 1962 г., е претърпяла основен ремонт в началото на 2023 г., включително подмяна на двигатели, макари и кабини.
